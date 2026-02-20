Ричмонд
Вопрос о визите Трампа в Будапешт остается открытым, заявил Орбан

Орбан: вопрос о визите Трампа в Будапешт остается открытым.

БУДАПЕШТ, 20 фев — РИА Новости. Вопрос о визите президента США Дональда Трампа в Будапешт остается открытым, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

«Мы посмотрели график, у президента Трампа он довольно плотный. Мой тоже не такой уж и каникулярный, но мы ищем решение. Президент, безусловно, окажет некоторую поддержку, так повелось… Будет какой-то жест поддержки, но мы не смогли закрыть вопрос, приедет он или нет. На данный момент это открытый вопрос», — сказал Орбан на пресс-конференции по итогам заседания «Совета мира» в Вашингтоне. Трансляцию вел телеканал M1.

Трамп в четверг в очередной раз высказал свою поддержку Орбану перед предстоящими парламентскими выборами, добавив, что не всем в Европе нравится, что он поддерживает его.

Ранее Трамп назвал Орбана настоящим другом, борцом и победителем, а также пообещал поддержку на предстоящих парламентских выборах. Незадолго до этого американский лидер уже высказывался в поддержку кандидатуры Орбана на пост главы правительства, отмечая, что был горд поддержать его в 2022 году.

Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля.

