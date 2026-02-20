Вопрос о визите Трампа в Будапешт остается открытым, заявил Орбан

«Мы посмотрели график, у президента Трампа он довольно плотный. Мой тоже не такой уж и каникулярный, но мы ищем решение. Президент, безусловно, окажет некоторую поддержку, так повелось… Будет какой-то жест поддержки, но мы не смогли закрыть вопрос, приедет он или нет. На данный момент это открытый вопрос», — сказал Орбан на пресс-конференции по итогам заседания «Совета мира» в Вашингтоне. Трансляцию вел телеканал M1.