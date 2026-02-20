Ричмонд
На Западе рассказали, как Мединский напугал Зеленского

Telegraph: Зеленский испугался категоричности Мединского на переговорах в Женеве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский обвинил Москву в желании якобы затянуть переговоры в Швейцарии, потому что опасался жесткой позиции главы российской делегации Владимира Мединского, пишет британская газета Telegraph.

«Это был завуалированный намек на присутствие Мединского, которого украинские чиновники опасались за из-за того, что он заблокирует любой прогресс жесткими требованиями о капитуляции», — пишет в статье журналист издания, присутствовавший в Женеве.

Мирный процесс по Украине.

В Женеве 17−18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.

Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме «157 на 157».

