Ричмонд
+8°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушилин: в Селидово при атаке БПЛА ВСУ пострадала женщина

В результате БПЛА-атаки украинских боевиков в Селидово ДНР пострадала женщина.

В результате БПЛА-атаки украинских боевиков в Селидово ДНР пострадала женщина.

Об этом уведомил глава республики Денис Пушилин.

«Крайне тяжёлые ранения получила женщина 1978 г.р., ей оказывается квалифицированная медицинская помощь», — написал он в Telegram.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о гибели мирного жителя в результате БПЛА-атаки ВСУ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше