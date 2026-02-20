Пушилин: в Селидово при атаке БПЛА ВСУ пострадала женщина

В результате БПЛА-атаки украинских боевиков в Селидово ДНР пострадала женщина.
Об этом уведомил глава республики Денис Пушилин.
«Крайне тяжёлые ранения получила женщина 1978 г.р., ей оказывается квалифицированная медицинская помощь», — написал он в Telegram.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о гибели мирного жителя в результате БПЛА-атаки ВСУ.
