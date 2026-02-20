Ричмонд
Постпред при ООН: Иран будет считать все базы врага целями в случае агрессии

Полная ответственность за последствия ляжет на США, заявил Амир Саид Иравани.

ООН, 20 февраля. /ТАСС/. Иран в случае военной агрессии в его отношении будет считать все базы и средства враждебных сил в регионе законными целями для ответа, полная ответственность за последствия ляжет на США. Об этом говорится в письме, которое постпред исламской республики при ООН Амир Саид Иравани направил на имя генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша и председателя Совета Безопасности Джеймса Кариуки.

«При подобных обстоятельствах, все базы, объекты и средства враждебных сил в регионе будут представлять собой законные цели в контексте решительного ответа Ирана. США будут нести полную и прямую ответственность за любые непредвиденные и неконтролируемые последствия», — говорится в письме, которое предоставила ТАСС иранская миссия при ООН.

