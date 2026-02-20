Постпред при ООН: Иран будет считать все базы врага целями в случае агрессии

ООН, 20 февраля. /ТАСС/. Иран в случае военной агрессии в его отношении будет считать все базы и средства враждебных сил в регионе законными целями для ответа, полная ответственность за последствия ляжет на США. Об этом говорится в письме, которое постпред исламской республики при ООН Амир Саид Иравани направил на имя генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша и председателя Совета Безопасности Джеймса Кариуки.