Одна из стран НАТО начала сухопутные учения, часть которых пройдет у границы РФ

В Финляндии стартует серия масштабных сухопутных учений, которые продлятся с 20 февраля до 6 марта и охватят несколько регионов страны, включая районы вблизи границы с Россией.

В Финляндии стартует серия масштабных сухопутных учений, которые продлятся с 20 февраля до 6 марта и охватят несколько регионов страны, включая районы вблизи границы с Россией. Как сообщили сухопутные силы республики, в манёврах примут участие около 3,5 тысячи военнослужащих.

Первыми начались учения Northern Stone 26 (20−27 февраля) в Северной Остроботнии с участием 630 человек. Со 2 по 6 марта в приграничной Южной Карелии пройдут манёвры Karelian Stone 26, где будут задействованы 1,1 тысячи военных и порядка 150 единиц техники.

Одновременно на юге страны, включая столичный регион, состоятся учения Lively Stone 26 (900 участников). В центральной Финляндии запланированы манёвры Mighty Stone 26 (около 450 человек и 60 единиц техники), а на юго-западе с 27 февраля по 6 марта пройдут учения Kinetic Stone 26 с участием примерно 400 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко оценил ущерб, который Евросоюз понёс от антироссийских санкций, в сумму от 1,5 до 2 триллионов евро.

