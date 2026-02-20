Одна из стран НАТО начала сухопутные учения, часть которых пройдет у границы РФ

В Финляндии стартует серия масштабных сухопутных учений, которые продлятся с 20 февраля до 6 марта и охватят несколько регионов страны, включая районы вблизи границы с Россией. Как сообщили сухопутные силы республики, в манёврах примут участие около 3,5 тысячи военнослужащих.
Первыми начались учения Northern Stone 26 (20−27 февраля) в Северной Остроботнии с участием 630 человек. Со 2 по 6 марта в приграничной Южной Карелии пройдут манёвры Karelian Stone 26, где будут задействованы 1,1 тысячи военных и порядка 150 единиц техники.
Одновременно на юге страны, включая столичный регион, состоятся учения Lively Stone 26 (900 участников). В центральной Финляндии запланированы манёвры Mighty Stone 26 (около 450 человек и 60 единиц техники), а на юго-западе с 27 февраля по 6 марта пройдут учения Kinetic Stone 26 с участием примерно 400 военнослужащих.
