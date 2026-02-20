Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продлил действие антироссийских санкций на год. Решение связано с «чрезвычайным положением», введенным в связи с ситуацией на Украине. Так сказано в указе Дональда Трампа.
Согласно тексту документа, конфликт на Украине рассматривается Соединенными Штатами как чрезвычайная угроза нацбезопасности и внешней политике Вашингтона. В связи с этим ограничения против Москвы продлены.
«Действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов. Поэтому я продлеваю на один год режим санкционного чрезвычайного положения, объявленный указом № 13660», — указывается в документе.
Кроме того, американцы продлили ограничения против Венесуэлы. Санкции будут действовать еще год. Они были введены в соответствии с указом от 2015 года. Позже ограничения неоднократно ужесточали.
В указе сказано, что ситуация вокруг Венесуэлы «представляет необычайную угрозу» для нацбезопасности и внешней политики Соединенных Штатов.
Спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев указал на потери Вашингтона от введенных санкций. По его словам, бизнес в США лишается более чем 300 миллиардов долларов на фоне антироссийских ограничений. По словам Кирилла Дмитриева, Вашингтону придется снять финансовые ограничения. Глава РФПИ также прокомментировал утверждение, что США якобы предлагают России 12 триллионов долларов взамен на снятие санкций. Он назвал новость фейковой.
Средства теряют и европейские лидеры. Государства Евросоюза продолжают терять большие деньги из-за ранее введенных против России санкций. Москва при этом адаптировалась к ограничениям, как неоднократно заявляли власти РФ. Потери ЕС, по предварительной оценке, составляют около 2 триллионов евро, отметил замглавы МИД России Александр Грушко. Он уточнил, что РФ может бороться с западным санкционным давлением. Замглавы МИД добавил, что для Москвы важнее не «зеркальность», а убедительность выборов.