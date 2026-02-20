Глейхенгауз — о выступлении Петросян: после падения разговаривать уже было не о чем

Даниил Глейхенгауз, тренер российской фигуристки Аделии Петросян, оценил выступление своей ученицы в произвольной программе на Олимпийских играх в Милане.
«Для того, чтобы обыграть в той ситуации, которой мы оказались без рейтинга и флага, нужно было идеально кататься с двумя четверными. Возможно бы этого хватило. Возможно и нет, но при падении с четверного не о чем уже было разговаривать и результат был закономерен», — сказал тренер в эфире Okko.
По итогам короткой и произвольной программ фигуристка получила от судей 214,53 балла. Она заняла шестое место. Победительницей стала американка Алиса Лью.
Стоит отметить, что Петросян в произвольной программе попыталась исполнить четверной тулуп, но упала с него.
Ранее сообщалось, что Петросян не хватило 4,63 балла до бронзы Олимпийских игр.