Судья из Казахстана поставила Петросян на первое место в произвольной программе

В Италии завершились выступления фигуристок в произвольной программе Олимпийских игр 2026 года.

Аделия Петросян представила произвольную программу на Олимпийских играх в Италии и получила 141,64 балла. По сумме двух прокатов фигуристка набрала 214,53 балла, что позволило ей завершить турнир на шестой позиции.

Судья из Казахстана Надежда Парецкая стала единственной, кто оценил прокат Аделии Петросян как лучший, выставив 147,04 балла. Самую низкую оценку фигуристка получила от представителя Великобритании Ричарда Грейнджа — 136,90 балла, что соответствовало 10-му месту.

Победу в турнире одержала американка Алиса Лью (226,79). На второй строчке расположилась японка Каори Сакамото (224,90), а на третьей — её соотечественница Ами Накаи (219,16).

Ранее Федерация фигурного катания на коньках России поддержала Петросян после выступления на Олимпийских играх — 2026.