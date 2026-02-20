Дмитриев иронично прокомментировал эфир CNN, назвав его высмеиванием Стармера

Отмечается, что рейтинг одобрения лидера оппозиционной Консервативной партии Кеми Бэйднок находится на уровне −26, в то время как у лидера правопопулистской партии Reform UK Найджела Фаража он составляет −37. У лидеров «Либеральных демократов» Эда Дейви (-9) и «зеленых» Зака Полански (-7) показатели немного лучше. Опрос был проведен 15−16 января, в нем приняли участие 2 тыс. человек.