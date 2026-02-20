Дмитриев иронично прокомментировал эфир CNN, назвав его высмеиванием Стармера

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев с иронией отметил эфир телеканала CNN, в котором привели рейтинг удовлетворения премьер-министром Соединенного Королевства Киром Стармером.
«Даже левый CNN высмеивает невезучего Стармера», — написал Дмитриев в Х на английском языке. Таким образом он прокомментировал эфир телеканала, где сообщили, что уровень удовлетворения Стармером составляет 20%.
Ранее социологическая компания YouGov представила результаты опроса, согласно которым три четверти британцев имеют негативное мнение о работе британского премьер-министра. Положительно его деятельность оценивают 18% респондентов. Таким образом, рейтинг одобрения премьера составил −57, что является рекордно низким показателем для него. Только у экс-главы британского правительства Лиз Трасс в 2022 году поддержка среди населения была еще ниже.
Отмечается, что рейтинг одобрения лидера оппозиционной Консервативной партии Кеми Бэйднок находится на уровне −26, в то время как у лидера правопопулистской партии Reform UK Найджела Фаража он составляет −37. У лидеров «Либеральных демократов» Эда Дейви (-9) и «зеленых» Зака Полански (-7) показатели немного лучше. Опрос был проведен 15−16 января, в нем приняли участие 2 тыс. человек.