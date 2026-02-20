Тарасова: эта Олимпиада была слабее, чем всё то, что я видела за всю жизнь

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала Олимпийские игры в Италии слабейшими из тех, которые она когда-либо видела.
«Эти Олимпийские игры были слабее, чем всё то, что я видела за всю жизнь до этого. Может быть, из-за того, что не было нас, русских. Это большая несправедливость, так не может быть, Но Игры были, действительно, слабее», — сказала специалист в эфире Okko.
XXV зимние Олимпийские игры проходят с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо. Только 13 российских спортсменов получили приглашение на соревнования — они выступают в нейтральном статусе.
На данный момент в активе россиян на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо одна награда — серебро в спринте, которое завоевал ски-альпинист Никита Филиппов.
