Посол Мешков: в ЕС хотят ужесточить порядок передвижения российских дипломатов

Некоторые европейские государства стараются перевести необходимость уведомлений о передвижениях российских дипломатов в разрешительную форму.

Об этом РИА Новости сказал посол Российской Федерации во Франции Алексей Мешков.

«Это, конечно, дискриминационная мера», — подчеркнул он.

В январе Франция и Нидерланды проинформировали российское посольство о применении мер ЕС по ограничению передвижения дипломатов.

Мешков рассказал, как введённые французским МИД ограничения отразились на работе дипведомств.

Швеция официально уведомила российское посольство о новых правилах для российских дипломатов, которые затруднят их передвижение по странам ЕС.