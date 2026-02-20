Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в социальной сети X прокомментировал недавние заявления бывшего президента США Барака Обамы о внеземной жизни. Дмитриев пошутил, что даже инопланетяне теперь осведомлены о ненадежности Обамы.
Кирилл Дмитриев отреагировал на высказывания Дональда Трампа, который обвинил Обаму в раскрытии секретной информации о инопланетянах. В своем посте он написал: «Даже инопланетяне теперь убеждены, что Обама слишком много говорит и сливает их секреты». Эта шутка стала реакцией на обсуждение, возникшее после интервью Обамы в подкасте No Lie with Brian Tyler Cohen.
В этом интервью экс-президент США неожиданно подтвердил существование внеземной жизни, заявив: «Они существуют, но я их никогда не видел». Однако он также опроверг слухи о том, что инопланетяне находятся на секретной базе в Неваде, известной как «Зона 51».
Дональд Трамп, комментируя слова Обамы, утверждает, что экс-глава Белого дома «совершил большую ошибку», намекая на возможные последствия его откровений.
Интерес к теме внеземной жизни и секретных правительственных программ, связанных с ней, продолжает расти. Обсуждения вокруг «Зоны 51» и других подобных объектов часто становятся предметом спекуляций и теорий заговора, что делает их популярными в общественном дискурсе.