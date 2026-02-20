Кирилл Дмитриев: «Даже инопланетяне знают о ненадежности Обамы»

Кирилл Дмитриев отреагировал на высказывания Дональда Трампа, который обвинил Обаму в раскрытии секретной информации о инопланетянах. В своем посте он написал: «Даже инопланетяне теперь убеждены, что Обама слишком много говорит и сливает их секреты». Эта шутка стала реакцией на обсуждение, возникшее после интервью Обамы в подкасте No Lie with Brian Tyler Cohen.