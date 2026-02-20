Петросян — о падении на Олимпиаде: хотелось встать и быстренько уйти

Российская фигуристка Аделия Петросян высказалась о своем выступлении с произвольной программой на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Спортсменка не сумела исполнить четверной тулуп, допустив падение в самом начале проката.
«Никогда не пойму, почему не получается. Прямо перед прокатом получился опять хороший тулуп. Я даже, мне показалось, заехала нормально. Я только отвлеклась на один момент, но потом сразу пришла к мыслям о тулупе. После тулупа хотелось встать и уйти быстренько», — сказала Петросян Sport24.
Она отметила, что испытывает не самые приятные ощущения, поскольку упустила шанс занять более высокое место.
В произвольной программе российская фигуристка набрала 141,64 балла. По итогам двух прокатов российская фигуристка заработала 214,53 балла и финишировала на шестом месте.
Победительницей турнира стала американка Алиса Лью с результатом 226,79 балла. Серебро завоевала японка Каори Сакамото (224,90), бронза досталась её соотечественнице Ами Накаи, набравшей 219,16 балла.
Ранее стало известно, что впервые с 2014-го российская фигуристка не стала олимпийской чемпионкой в соревновании женщин.