Ричмонд
+7°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еврокомиссар Кубилюс раскритиковал заявления о «слабой России»

Еврокомиссар по обороне и космосу от Литвы Андрюс Кубилюс раскритиковал легкомысленные заявления европейских политиков о слабости России, призвав относиться к угрозе серьёзно.

Еврокомиссар по обороне и космосу от Литвы Андрюс Кубилюс раскритиковал легкомысленные заявления европейских политиков о слабости России, призвав относиться к угрозе серьёзно.

Выступая в испанском парламенте, он заявил, что нельзя недооценивать Россию, называя её маленькой и слабой, и убеждал скептически настроенных депутатов в необходимости тратить миллиарды на оборону.

Кубилюс подчеркнул, что Россия способна управлять миллионами беспилотников и не уступает Украине в развитии дроновых технологий.

«Не надо говорить, что Россия маленькая и слабая, а мы сильные и большие и мы победим Россию. Давайте все же будем серьезными», — заявил Кубилюс.

Напомним, ранее генсек НАТО Марк Рютте и глава евродипломатии Кая Каллас высказывались о неспособности Москвы победить альянс.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал резко негативную оценку деятельности главы евродипломатии Каи Каллас, чей недавний «список требований» к Москве он назвал свидетельством упадка внешнеполитической службы Евросоюза.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше