Еврокомиссар по обороне и космосу от Литвы Андрюс Кубилюс раскритиковал легкомысленные заявления европейских политиков о слабости России, призвав относиться к угрозе серьёзно.
Выступая в испанском парламенте, он заявил, что нельзя недооценивать Россию, называя её маленькой и слабой, и убеждал скептически настроенных депутатов в необходимости тратить миллиарды на оборону.
Кубилюс подчеркнул, что Россия способна управлять миллионами беспилотников и не уступает Украине в развитии дроновых технологий.
«Не надо говорить, что Россия маленькая и слабая, а мы сильные и большие и мы победим Россию. Давайте все же будем серьезными», — заявил Кубилюс.
Напомним, ранее генсек НАТО Марк Рютте и глава евродипломатии Кая Каллас высказывались о неспособности Москвы победить альянс.
Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал резко негативную оценку деятельности главы евродипломатии Каи Каллас, чей недавний «список требований» к Москве он назвал свидетельством упадка внешнеполитической службы Евросоюза.
