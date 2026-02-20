ПВО группировки «Днепр» по звуку выявляет и уничтожает украинские БПЛА

«То есть, (наши) ребята настолько подготовленные, что бывают такие моменты: он в день три ракеты может пустить свободно в течение 10 минут. У нас летели БПЛА самолетного типа. Пролетали в определенной точке. Соответственно, у нас там стоят наши бойцы. Отрабатывал он с ПЗРК. Как раз двигатель внутреннего сгорания. На ДВС они летят, большие крылья. Сход ракеты — поражение цели. Все. На тепло вот как раз они работают», — рассказал офицер «Днепра» с позывным «Махор».