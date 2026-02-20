ПВО группировки «Днепр» по звуку выявляет и уничтожает украинские БПЛА

ГЕНИЧЕСК, 20 фев — РИА Новости. Мобильные огневые противодронные расчеты группировки войск «Днепр» способны по звуку, без визуального контакта, уничтожать украинские ударные БПЛА, сообщил РИА Новости начальник противовоздушной обороны подразделения группировки с позывным «Сидор».
«Мы начинаем слышать гул ДВС (двигателя внутреннего сгорания — ред.). А мы их слышим хорошо за 15−20 километров. Соответственно, услышали гул, эту информацию уже до тыловых подразделений мы доводим… Не видно их, но слышно. На звук так же работаем и бывали случаи, при работе на звук, когда кучность огня (высокая), так же уничтожаем эти ударные БПЛА… А когда кучность огня и (БПЛА ВСУ) эшелонно работают, как бы поражаем, уничтожаем», — сказал он.
По словам военного, аналитики ПВО группировки «Днепр» системно выявляют места запуска вражеских БПЛА, при этом и вооружение, и уровень подготовки личного состава позволяют успешно и малыми силами встречать, перехватывать и отражать налеты врага.
«То есть, (наши) ребята настолько подготовленные, что бывают такие моменты: он в день три ракеты может пустить свободно в течение 10 минут. У нас летели БПЛА самолетного типа. Пролетали в определенной точке. Соответственно, у нас там стоят наши бойцы. Отрабатывал он с ПЗРК. Как раз двигатель внутреннего сгорания. На ДВС они летят, большие крылья. Сход ракеты — поражение цели. Все. На тепло вот как раз они работают», — рассказал офицер «Днепра» с позывным «Махор».