Врач рассказала, какие заболевания может спровоцировать ожирение

«Ожирение вызывает такие заболевания, как атеросклероз, это, в свою очередь, повышает риски развития ишемической болезни сердца, ишемической энцефалопатии, гипертоническую болезнь, сахарный диабет второго типа, желчекаменную болезнь, иммунодефицитное состояние, заболевания опорно-двигательного аппарата, могут возникнуть проблемы с суставами, бесплодие как у женщин, так и у мужчин», — рассказала Банных.