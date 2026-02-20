Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что у взрыва газопровода «Северный поток» и остановки нефтепровода «Дружба» один и тот же виновник — Украина.
«Дружба» была заблокирована теми, кто взорвал «Северный поток», то есть украинцами", — цитирует его РИА Новости.
Ранее Орбан заявил, что отношения с Украиной не улучшатся до конца конфликта, и обвинил в этом украинскую сторону.
Орбан говорил, что Венгрии есть чем ответить на шантаж со стороны Украины.
