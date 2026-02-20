Ричмонд
Орбан: виновник взрыва «Северного потока» и остановки «Дружбы» — Украина

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что у взрыва газопровода «Северный поток» и остановки нефтепровода «Дружба» один и тот же виновник — Украина.

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что у взрыва газопровода «Северный поток» и остановки нефтепровода «Дружба» один и тот же виновник — Украина.

«Дружба» была заблокирована теми, кто взорвал «Северный поток», то есть украинцами", — цитирует его РИА Новости.

Ранее Орбан заявил, что отношения с Украиной не улучшатся до конца конфликта, и обвинил в этом украинскую сторону.

Орбан говорил, что Венгрии есть чем ответить на шантаж со стороны Украины.

