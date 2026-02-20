В КНДР начал работу IX съезд Трудовой партии Кореи

В своей речи Ким Чен Ын охарактеризовал прошедшие пять лет после VIII съезда ТПК как «славные годы, когда вся партия и весь народ, тесно сплотившись воедино, открыли переломную фазу в свершении дела социализма корейского образца». Он указал, что открывает новый съезд «с оптимизмом и уверенностью в будущем». Глава государства от имени всех участников мероприятия дал торжественную присягу и объявил его открытым. Затем был избран президиум и секретариат.