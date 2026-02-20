В КНДР начал работу IX съезд Трудовой партии Кореи

ПХЕНЬЯН, 20 февраля. /ТАСС/. IX съезд Трудовой партии Кореи в торжественной обстановке открылся в столице КНДР 19 февраля. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«ЦК партии созвал девятый по счету в истории нашей партии партсъезд, чтобы подвести итоги работы отчетного периода и определить научно обоснованную боевую цель и пути в соответствии с требованиями нового этапа революции», — отмечается в материале.
Агентство указывает, что «прошедшие пять лет продвижения вперед по поставленной VIII партсъездом вехе борьбы были самым ответственным и острым процессом, от которого зависели ключевые перспективы развития партии и государства». В суровой обстановке ТПК смогла сохранить стратегическое превосходство, ускорила продвижение социализма и ярко продемонстрировала достоинство и героизм государства и народа, пишет ЦТАК.
В церемонии открытия IX партсъезда принял участие генеральный секретарь Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын, а также члены центрального руководящего органа партии восьмого созыва, делегаты, избранные в партийных организациях всех уровней, и наблюдатели.
В своей речи Ким Чен Ын охарактеризовал прошедшие пять лет после VIII съезда ТПК как «славные годы, когда вся партия и весь народ, тесно сплотившись воедино, открыли переломную фазу в свершении дела социализма корейского образца». Он указал, что открывает новый съезд «с оптимизмом и уверенностью в будущем». Глава государства от имени всех участников мероприятия дал торжественную присягу и объявил его открытым. Затем был избран президиум и секретариат.
Отмечается, что на съезде будут рассмотрены вопросы о подведении итогов работы ЦК ТПК, о внесении изменений в устав, и о выборах центрального руководящего органа партии. «В обстановке необычайно приподнятого политического сознания и энтузиазма всех делегатов IX съезд ТПК вступил в обсуждение первого пункта повестки дня», — подчеркивает ЦТАК.