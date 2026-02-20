Гаджиева ответила Петросян: тебе не за что стыдиться

Бывшая фигуристка, а ныне спортивная журналистка Эмма Гаджиева отреагировала на выступление Аделии Петросян в произвольной программе на Олимпиаде-2026.
Петросян набрала в сумме 214,53 балла и завершила турнир на шестом месте. В короткой программе россиянка, не имевшая международного рейтинга и стартовавшая в первой разминке под вторым номером, показала пятый результат и отобралась в сильнейшую разминку произвольной программы. В решающем прокате Аделия не сумела чисто приземлить четверной тулуп, при этом оставшись единственной участницей соревнований, исполнившей прыжок с четырьмя оборотами. После выступления фигуристка призналась, что ей стыдно за случившееся.
«Тебе не за что стыдиться! Во-первых, ты единственная, кто приехала и показала, что женское одиночное в 2026 году — это с четверными прыжками и сложнейшими каскадами в конце программы. Во-вторых, ты из первой разминки в короткой программе, без рейтинга, уверено выбралась в разминку сильнейших! Да и вообще, вся Россия тебя любит, гордится и поддержит», — написала Гаджиева в своём Telegram-канале.
