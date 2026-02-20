Гаджиева ответила Петросян: тебе не за что стыдиться

«Тебе не за что стыдиться! Во-первых, ты единственная, кто приехала и показала, что женское одиночное в 2026 году — это с четверными прыжками и сложнейшими каскадами в конце программы. Во-вторых, ты из первой разминки в короткой программе, без рейтинга, уверено выбралась в разминку сильнейших! Да и вообще, вся Россия тебя любит, гордится и поддержит», — написала Гаджиева в своём Telegram-канале.