Иран направил письмо генсеку ООН с предупреждением об ответе в случае нападения США

В документе подчёркивается, что при развитии конфликта базы врага в регионе будут рассматриваться как законные цели для ответных действий. При этом Тегеран прямо указал, что Соединённые Штаты будут нести полную и прямую ответственность за любые непредвиденные и неконтролируемые последствия возможной эскалации.