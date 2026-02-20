Ричмонд
+8°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран направил письмо генсеку ООН с предупреждением об ответе в случае нападения США

Тегеран выступил с жёстким предупреждением: в случае военной агрессии против Исламской Республики ответ будет масштабным, а цели — максимально широкими. Соответствующее письмо постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и председателю Совета Безопасности Джеймсу Кариуки.

Источник: Life.ru

В документе подчёркивается, что при развитии конфликта базы врага в регионе будут рассматриваться как законные цели для ответных действий. При этом Тегеран прямо указал, что Соединённые Штаты будут нести полную и прямую ответственность за любые непредвиденные и неконтролируемые последствия возможной эскалации.

«При подобных обстоятельствах, все базы, объекты и средства враждебных сил в регионе будут представлять собой законные цели в контексте решительного ответа Ирана», — говорится в письме, предоставленном ТАСС иранской миссией при ООН.

Заявление прозвучало на фоне резкого обострения риторики вокруг возможной сделки между Вашингтоном и Тегераном. В регионе по-прежнему сохраняется высокая напряжённость.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп отвёл максимум 15 дней на заключение сделки с Ираном. По его словам, договорённость должна быть достигнута «тем или иным образом», причём десяти дней было бы достаточно, а пятнадцать — крайний срок.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше