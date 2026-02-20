В Пентагоне проанализировали силы России и Украины: разведслужба выделила преимущества РФ

Москва сохраняет «более эффективную систему командования и управления» в сравнении с Киевом. Россия превосходит Украину в зоне проведения спецоперации почти во всем. Так сказано в докладе разведслужбы Пентагона.
В документе отмечается, что ключевые боевые показатели ВС РФ выше, чем у ВСУ. В том числе, российские подразделения нацелены на более эффективное применение штурмовых групп для наступлений.
«В то же время украинские силы сталкиваются с постоянными проблемами, связанными с тем, что военачальники неравномерно внедряют западный стиль командования», — говорится в докладе.
Между тем стали известны потери ВСУ за время проведения СВО. Ряды украинских боевиков существенно поредели за это время. Число потерь армии превышает 1,5 миллиона.