Формат «Совета мира» не подходит для Украины, заявил Орбан

«Формат “Совета мира” не подходит для урегулирования российско-украинского кризиса. Для урегулирования кризиса в Газе подходит», — сказал Орбан на пресс-конференции по итогам заседания «Совета мира» в Вашингтоне. Трансляцию вел телеканал М1.
По его словам, сначала надо создать новую палестинскую администрацию в Газе, затем заняться экономическим развитием региона.
«Тогда в секторе Газа произойдут перемены. Если они достигнут определенного уровня, то возникнет ситуация, когда, если появится предложение, мы сможем также включить в повестку дня разрешение нового кризиса. Но сейчас этого не произойдет, и я не думаю, что российско-украинский конфликт станет следующим», — отметил Орбан.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании «Совета мира» по восстановлению и управлению сектором Газа. Администрация президента США направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, в списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия и Украина также числятся в списке приглашенных. Первое заседание «Совета мира» началось в четверг в Вашингтоне.