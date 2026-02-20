Ричмонд
+7°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Формат «Совета мира» не подходит для Украины, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 20 фев — РИА Новости. Формат «Совета мира» подходит для урегулирования конфликта в Газе, но не на Украине, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

Источник: Reuters

«Формат “Совета мира” не подходит для урегулирования российско-украинского кризиса. Для урегулирования кризиса в Газе подходит», — сказал Орбан на пресс-конференции по итогам заседания «Совета мира» в Вашингтоне. Трансляцию вел телеканал М1.

По его словам, сначала надо создать новую палестинскую администрацию в Газе, затем заняться экономическим развитием региона.

«Тогда в секторе Газа произойдут перемены. Если они достигнут определенного уровня, то возникнет ситуация, когда, если появится предложение, мы сможем также включить в повестку дня разрешение нового кризиса. Но сейчас этого не произойдет, и я не думаю, что российско-украинский конфликт станет следующим», — отметил Орбан.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании «Совета мира» по восстановлению и управлению сектором Газа. Администрация президента США направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, в списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия и Украина также числятся в списке приглашенных. Первое заседание «Совета мира» началось в четверг в Вашингтоне.

Узнать больше по теме
Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
Читать дальше