Ричмонд
+8°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генштаб: опыт СВО открыл новые тенденции в ведении боевых действий

Опыт спецоперации открыл российской стороне новые тенденции в ведении боевых действий.

Опыт спецоперации открыл российской стороне новые тенденции в ведении боевых действий.

Об этом «Красной звезде» рассказал первый заместитель начальника Генштаба армии России генерал-полковник Сергей Рудской.

«В первую очередь — это значительный рост применения робототехнических комплексов воздушного, морского и наземного базирования», — указал он.

Ранее Рудской озвучил данные о потерях украинских войск. По его словам, украинская сторона с начала спецоперации потеряла в живой силе более 1,5 млн человек.