ВСУ обстреляли отца с дочерью, пытавшихся помочь жителям в ДНР

«Когда их пытались достать, они (ВСУ — ред.) начали опять стрелять. Когда погиб Серега, он накрыл своим телом дочку, но ее все равно не довезли на “скорой”. Их похоронили там, прямо возле дома — Серегу и дочку его. Там кресты так и стоят до сих пор», — сказал Гетт.