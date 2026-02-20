Орбан заявил, что Украина хочет хаоса в Венгрии

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина хочет добиться хаоса в Венгрии, вмешиваясь в местные выборы и используя политический шантаж, однако Венгрия не сдастся.
«Украина хочет хаоса в Венгрии. Они вмешиваются в венгерские выборы, финансируя оппозиционную партию “Тиса”. Они также используют политический шантаж, блокируя поставки нефти по трубопроводу “Дружба”, чтобы поднять цены на топливо и расходы домохозяйств. Венгрия не сдастся. Мы будем защищать венгерские семьи», — написал Орбан в соцсети Х.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил в среду, что Венгрия остановила поставки дизеля Украине до возобновления транзита нефти из РФ. По его словам, это сделано в ответ на шантаж Киева, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба», стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.