Выгуляла золотое платье: Лью добыла недостающий аксессуар к несчастью Сакамото, а Петросян всё-таки сгубил тулуп

Аделия Петросян не сумела завоевать медаль на Олимпийских играх в Милане. Российская фигуристка упала с четверного тулупа в начале произвольной программы и, хотя со всеми остальными прыжками и элементами справилась, была не столь убедительна, что в первую очередь отразилось на второй оценке. Чемпионкой же стала безошибочно завершившая свой прокат американка Алиса Лью. Вслед за ней расположились японки Каори Сакамото и Ами Накаи, сорвавшие каскады.
Если бы Аделия Петросян читала всё, что за последние сутки перед выступлением было написано в российских и мировых СМИ, на старт ей точно не стоило бы выходить. Вряд ли это вообще могла выдержать человеческая психика. Рисковать или воздержаться? Идти на четверной или ограничиться гораздо более накатанным набором прыжков? А если идти, то на один или всё‑таки на два?
До начала соревнований всё было не слишком хорошо. На первой тренировке в Милане четверной тулуп получился всего два раза из девяти попыток. На вопрос, как фигуристка собирается провести свободный от выступлений день между короткой и произвольной программами, Петросян ответила: «Мне надо поучиться у Пети (Гуменника) какой‑то стратегии. А то у меня всё хаотично. Мне тренеры говорят, что надо сделать».
Тренировка в среду показала, что от идеи четверных тренерский штаб фигуристки отказываться не намерен. Суммарно Аделия сделала за дневную тренировку 37 прыжков, предприняла 17 попыток исполнить четверной тулуп, приземлила без падений лишь пять.
Когда‑то, ещё во времена первых взрослых стартов Евгении Медведевой, большое количество прыжков на всех официальных тренировках, вплоть до самой последней перед стартом, выглядело своего рода стремлением довести спортсмена до той степени усталости, чтобы организм перешёл на автопилот. Правда, тогда у той же Жени не было необходимости прыгать квады. Поэтому было невозможно предсказать, дадут ли бесконечные и большей частью неудачные повторы четверного тулупа Аделией желаемый эффект.
Случись Олимпиада для Петросян хотя бы год назад, можно было бы вообще не переживать за результат: свой предпоследний чемпионат страны в декабре 2024‑го она выиграла, исполнив в произвольном прокате тройной аксель и два четверных тулупа. Все три элемента ультра-си были сделаны очень легко и на большие плюсы — словом, ничто вообще не предвещало, что они могут разладиться. Но год — огромный срок для женского катания. Прекрасным примером стали выступления в этом сезоне Софьи Самоделкиной, которая за день до финала отпраздновала 19‑летие.
«Когда‑то Софья каталась у меня — правда, недолго. Но за это время стала прыгать тройной аксель и четверные — риттбергер, тулуп и сальхов. У неё огромный потенциал, с моим штабом проделала колоссальную работу. Мы мечтали, что на Олимпиаде она исполнит прыжки ультра‑си. Но в Милане, судя по всему, их не будет», — сокрушался перед финальным выступлением девушек Евгений Плющенко.
Софья действительно восстановила у Плющенко триксель и некоторые четверные прыжки, выученные ещё в юниорском возрасте у Сергея Давыдова в ЦСКА, но это было два года назад и не на соревнованиях. Ну, а после того, как фигуристка начала выступать за Казахстан, её тренер Рафаэль Арутюнян сразу дал понять: идти на форсированные эксперименты с квадами он не намерен до тех пор, пока у Самоделкиной не закончится возрастная перестройка организма — иначе это может оказаться травмоопасно. С учётом того, что фигуристка настроена кататься ещё минимум один олимпийский цикл, позиция более чем здравая.
Всё шло к тому, что хедлайнером первой половины финала станет Эмбер Гленн. Американка осталась без элемента в короткой программе, терять ей было абсолютно нечего, но забить, что называется, гол престижа всё ещё было в её силах. И она уже почти сделала это, безупречно откатав две трети программы. Но потом случился риттбергер — тот самый прыжок, что не был засчитан двумя днями ранее. Гленн коснулась рукой льда на приземлении, и баллы были потеряны. Что, впрочем, не помешало ей стать промежуточным лидером соревнований.
«Такого качественного тройного акселя я не видела в женском исполнении никогда!» — сказала, комментируя прокат американки, Татьяна Тарасова.
Аксель, собственно, и принёс Гленн более чем достойные баллы за прокат — 147,52. Этот уровень означал, что ни одна фигуристка из следующей разминки, скорее всего, не сумеет обойти Эмбер: личные результаты в этом сезоне у всех пятерых, включая Самоделкину и двух чемпионок Европы — Нину Петрыкину и Луну Хендрикс, — были заметно ниже.
Так оно потом и получилось. Правда, трёхкратную чемпионку США её промежуточные показатели вряд ли сильно утешили. Прибавьте к её результату те 6—7 баллов, которые были потеряны на риттбергерах, и станет ясно, что 26‑летняя спортсменка могла оказаться совсем на других позициях, медальных.
Аделия Петросян.
© Fabrizio Carabelli/PA Images via Getty Images.
Если лыжные 50-километровые марафоны начинаются с 45‑го километра (так, по крайней мере, часто говорят сами атлеты), олимпийские финалы в фигурном катании — это сильнейшая разминка. С совершенно другими нервами, уровнем стресса, амбициями и градусом преодоления. Выдержать всё это — доблесть сама по себе. С этим почти справилась Анастасия Губанова, но из‑за помарки на тройном лутце всё-таки ушла под Самоделкину.
Поверить в то, что Аделия Петросян может уйти под Гленн, было решительно невозможно. Но это, увы, случилось. Сейчас уже бессмысленно гадать, каким мог бы оказаться расклад, если бы Аделия сделала ставку на максимально качественный прокат без ультра‑си, — можно только посочувствовать.
Самое обидное, что судили российскую фигуристку просто великолепно. Она стала едва ли не единственной, чья техническая сумма после пересмотра аж шести элементов не снизилась, а выросла. Более чем солидными для дебютантки оказались и баллы за компоненты. Но не было главного — того самого четверного тулупа. Падение с прыжка в самом начале сразу сказалось на настроении, на музыкальности. Чуть сместились акценты, и программа потеряла всё своё очарование. Итог — проигрыш Гленн по сумме двух выступлений в 0,38 балла. Поражение.
То, чего ждали от Аделии, сделала Монэ Тиба. Без единого ультра‑си, но с чистейшим исполнением всех прыжков и высшими уровнями сложности. Она проиграла лидирующей американке 3,64 балла в произвольной программе, но на 2,97 превзошла её в сумме за счёт более качественного проката во вторник.
А потом случился чемпионский во всех отношениях прокат действующей чемпионки мира Алисы Лью — той самой спортсменки, которая твердила все дни до финального проката: «Мне не нужна медаль. Я просто хочу быть здесь». Лью превратила Олимпиаду в захватывающую игру и провела её по своим правилам. Под золотое платье, выгулять которое Алиса хотела именно на Олимпиаде, она подобрала даже причёску, в которой золотистые полосы волос укладывались вокруг головы в своеобразный венок. Для завершения образа не хватало единственного аксессуара. И он был добыт.
Не думаю, что Ами Накаи, имевшая лучший результат в короткой программе благодаря тройному акселю, могла бы откататься лучше. Она и без того была счастлива, завоевав бронзу. По её непосредственной реакции было видно, что 17‑летняя японка даже не догадывается, какую боль способна причинить олимпийская медаль, если она не золотая. А ведь именно это должна была переживать Каори Сакамото.
Математически трёхкратная чемпионка мира проиграла Алисе единственным элементом — отсутствием третьего каскада в конце программы. Если бы японка добавила к заключительному риттбергеру даже не тройной, а хотя бы двойной прыжок, это стало бы тем самым довеском, который бы помог обойти американку. А так — даже максимально щедрая вторая оценка уже не ни на что не влияла.
Хотя по факту поражение случилось гораздо раньше, ещё до того, как Каори начала программу. Это слишком хорошо читалось по лицу Соноко Накано, отправляющей ученицу на лёд: она поняла всё уже тогда.