Выгуляла золотое платье: Лью добыла недостающий аксессуар к несчастью Сакамото, а Петросян всё-таки сгубил тулуп

Софья действительно восстановила у Плющенко триксель и некоторые четверные прыжки, выученные ещё в юниорском возрасте у Сергея Давыдова в ЦСКА, но это было два года назад и не на соревнованиях. Ну, а после того, как фигуристка начала выступать за Казахстан, её тренер Рафаэль Арутюнян сразу дал понять: идти на форсированные эксперименты с квадами он не намерен до тех пор, пока у Самоделкиной не закончится возрастная перестройка организма — иначе это может оказаться травмоопасно. С учётом того, что фигуристка настроена кататься ещё минимум один олимпийский цикл, позиция более чем здравая.