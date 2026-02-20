В США признали превосходство российских сил над ВСУ

Переговоры между Россией, США и Украиной прошли в Женеве 17−18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии «были тяжелыми, но деловыми». Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.