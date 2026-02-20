Ричмонд
+8°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США признали превосходство российских сил над ВСУ

Аудиторы Пентагона и госдепа признали превосходство российских сил над ВСУ.

ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Аудиторы Пентагона, госдепа и USAID в докладе конгрессу США указали на превосходство российских сил над ВСУ.

«Российские силы поддерживают общее превосходство в боевых действиях над вооруженными силами Украины, которые продолжают испытывать нехватку личного состава и оборудования», — говорится в докладе генеральных инспекторов трех ведомств.

ВСУ не остановили продвижение российских сил, констатируют авторы доклада. При этом ВСУ серьезно истощены, «остаются плохо подготовленными к реагированию на тактические наступления российских сил», сообщают авторы доклада со ссылкой на разведуправление Пентагона.

Украинское ПРО зависит от международных поставок, говорится в документе.

Переговоры между Россией, США и Украиной прошли в Женеве 17−18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии «были тяжелыми, но деловыми». Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше