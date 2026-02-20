Марочко: ВС РФ уничтожили три укрепрайона ВСУ под Константиновкой

ЛУГАНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Российские бойцы за несколько последних суток уничтожили три укрепрайона Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Константиновкой Донецкой Народной Республики и закрепились на новых позициях. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«В районе Новодмитровки — это северо-запад от Константиновки — наши военнослужащие за несколько суток уничтожили три укрепрайона противника и закрепились на новых позициях», — сказал он.
Марочко подчеркнул, что военные РФ, продвигаясь на константиновском направлении, сжимают кольцо вокруг Константиновки.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что российские военнослужащие зашли на позиции Вооруженных сил Украины, расположенные в лесу под Константиновкой — у Новодмитровки — и ведут зачистку местности.