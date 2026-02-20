Пентагон: США в последние два года сократили помощь Киеву более чем в 40 раз

В документе проанализированы действия Вашингтона по поддержке Киева в период с 1 июля по 31 декабря 2025 года, а также по проведению операции Atlantic Resolve, направленной на усиление восточного фланга НАТО и наращивание военного присутствия США в Европе. В нем указывается, что в 2022, 2023 и 2024 годах на различные программы военной и финансовой помощи Украине было выделено в общей сложности $183,58 млрд. При этом последний крупный пакет в $60,78 млрд Конгресс США утвердил в апреле 2024 года. С тех пор, подчеркивают авторы доклада, финансирование выделялось в «относительно скромных размерах».