Посол в Таиланде призвал не вестись на предложения поработать моделями

В 2025 и 2026 годах совместными усилиями российских дипломатов и таиландских и мьянманских правоохранителей из мошеннических колл-центров на пограничной с Таиландом территории Мьянмы были освобождены восемь россиян, среди них были три женщины, оказавшиеся в колл-центрах именно после приглашений поработать в Таиланде моделью или сняться в рекламе или кино. Прямо из аэропорта Бангкока откликнувшихся на приглашения привозили к мьянманской границе, нелегально перевозили через нее и отбирали паспорта, после чего принуждали «работать» в колл-центре, обманывая по телефону и через интернет соотечественников или граждан других стран с использованием русского и английского языков.