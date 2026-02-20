Рудской: новой особенностью боёв являются зоны сплошного огневого поражения

Новой особенностью боевых действий в зоне спецоперации стало появление зоны сплошного огневого поражения до 15 км перед передним краем.
Об этом «Красной звезде» рассказал первый заместитель начальника Генштаба армии России генерал-полковник Сергей Рудской.
«Это полоса перед передним краем глубиной до 15 км, в которой войска противника подлежат поражению в первую очередь за счёт массированного применения огневых средств и беспилотных систем», — сообщил он.
Ранее Рудской озвучил данные о потерях украинских войск. По его словам, украинская сторона с начала спецоперации потеряла в живой силе более 1,5 млн человек.