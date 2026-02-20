Ричмонд
+7°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан назвал виновных в подрыве «Северного потока»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что за взрывом газопровода «Северный поток» и остановкой нефтепровода «Дружба» стоят одни и те же виновные — Украина.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что за взрывом газопровода «Северный поток» и остановкой нефтепровода «Дружба» стоят одни и те же виновные — Украина.

На пресс-конференции по итогам заседания «Совета мира» в Вашингтоне он отметил, что Венгрия и Словакия, в отличие от Германии, пострадав от прекращения поставок российской нефти, не молчат и обращаются за помощью в Брюссель.

Орбан подчеркнул, что после взрыва на «Северном потоке» Германия не заявила о том, что стала жертвой государственного терроризма, и не попросила Евросоюз о защите, поэтому ответственность за бездействие лежит на Берлине, а не на Брюсселе.

Напомним глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что Будапешт остановил поставки дизеля Украине в ответ на прекращение Киевом транзита нефти по «Дружбе». По словам Сийярто, это политический шантаж, направленный на создание энергетического кризиса в Венгрии перед выборами.

Ранее сообщалось, что еврокомиссар по обороне и космосу от Литвы Андрюс Кубилюс раскритиковал легкомысленные заявления европейских политиков о слабости России, призвав относиться к угрозе серьёзно.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше