Ричмонд
+7°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев предложил учредить премию имени Дональда Трампа за миротворчество

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать специальную награду Совета мира имени президента США Дональда Трампа. Об этом 19 февраля сообщил портал Clash Report.

Источник: Life.ru

Казахский лидер заявил, что премия должна отмечать «выдающиеся заслуги» американского президента в «миротворческой деятельности». При этом пока неясно, когда и в какой форме премия может быть учреждена.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп заснул на первом заседании Совета мира, который он сам же и инициировал. Камеры дважды зафиксировали, как президент США закрыл глаза и перестал реагировать на происходящее. Несмотря на это, заседание не останавливали, а делегаты продолжали свои выступления.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше