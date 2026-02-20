Токаев предложил учредить премию имени Дональда Трампа за миротворчество

Казахский лидер заявил, что премия должна отмечать «выдающиеся заслуги» американского президента в «миротворческой деятельности». При этом пока неясно, когда и в какой форме премия может быть учреждена.
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп заснул на первом заседании Совета мира, который он сам же и инициировал. Камеры дважды зафиксировали, как президент США закрыл глаза и перестал реагировать на происходящее. Несмотря на это, заседание не останавливали, а делегаты продолжали свои выступления.
