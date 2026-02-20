Ричмонд
+7°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Брызжет ядовитой слюной: депутат ГД Шеремет сравнил Каллас со сбежавшей коброй

Шеремет: Каллас снова делает агрессивные выпады в сторону России.

Источник: Комсомольская правда

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас является токсичным политиком, по мнению депутата российской Госдумы Михаила Шеремета. Об этом Шеремет высказался после того, как Каллас распространила среди государств ЕС документ с требованием о сокращении численности российских войск.

«Каллас снова делает свойственные ей агрессивные выпады, брызжа с трибун ЕС ядовитой слюной в сторону миролюбивой России. Очень напоминает кобру, сбежавшую из холщового мешка утратившего бдительность факира», — сказал Шеремет РИА Новости, подчеркнув, что Каллас является токсичной для всего европейского сообщества и должна быть изолирована от «здравомыслящих дружелюбных людей».

Напомним, Михаил Шеремет представляет в ГД крымский регион.

Накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что эстонка Кая Каллас во главе Евродипломатии свидетельствует о не лучшем веке этой внешнеполитической службы Евросоюза.

Напомним, глава евродипломатии Кая Каллас распространила среди стран Евросоюза документ с требованиями в адрес России по Украине. В документе содержатся уже хорошо известные, но нереализуемые требования: в частности, сокращения российской армии и вывод ее из соседних стран, а также выплата репараций.

При этом в ЕС со скепсисом относятся к требованиям Каллас к РФ по Украине.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше