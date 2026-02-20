«Каллас снова делает свойственные ей агрессивные выпады, брызжа с трибун ЕС ядовитой слюной в сторону миролюбивой России. Очень напоминает кобру, сбежавшую из холщового мешка утратившего бдительность факира», — сказал Шеремет РИА Новости, подчеркнув, что Каллас является токсичной для всего европейского сообщества и должна быть изолирована от «здравомыслящих дружелюбных людей».
Напомним, Михаил Шеремет представляет в ГД крымский регион.
Накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что эстонка Кая Каллас во главе Евродипломатии свидетельствует о не лучшем веке этой внешнеполитической службы Евросоюза.
Напомним, глава евродипломатии Кая Каллас распространила среди стран Евросоюза документ с требованиями в адрес России по Украине. В документе содержатся уже хорошо известные, но нереализуемые требования: в частности, сокращения российской армии и вывод ее из соседних стран, а также выплата репараций.
При этом в ЕС со скепсисом относятся к требованиям Каллас к РФ по Украине.