Эксперт назвала сумму, с которой можно начинать инвестировать

Начинать инвестирование лучше с небольших сумм, в том числе, потому, что прибыль не гарантирована. Если убытки и будут, то бюджет не сильно пострадает. Лучше тратить на это не более 10−15% сбережений и придерживаться консервативной стратегии, советует Дайнеко.