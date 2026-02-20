Ричмонд
СМИ: полиция Британии не стала заковывать экс-принца Эндрю в наручники

Sun: полиция Британии не стала заковывать экс-принца Эндрю в наручники.

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Брат британского короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор не был закован в наручники в ходе его ареста в четверг, сообщает газета Sun.

В четверг Маунтбеттен-Виндзор был задержан по делу о связях со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном. Правоохранители расследуют инцидент с пересылкой Эпштейну правительственных документов, а опальному принцу вменяются неправомерные действия на государственной службе. Позднее он был отпущен из тюрьмы, но остается под следствием.

«Эндрю не был закован в наручники, но по прибытии в участок его осмотрели, чтобы установить, способен ли он в психическом и физическом плане быть задержанным и допрошенным», — пишет издание.

Отмечается, что, как и у обычных подозреваемых, у Эндрю взяли образец слюны для анализа ДНК, а также отпечатки пальцев и сделали фотографию. Издание пишет, что спустя 11 часов под стражей, когда его выпустили, Эндрю выглядел «совершенно сломленным».

Бывший принц стал первым с 1646 года арестованным членом королевской семьи.

