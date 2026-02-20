Ричмонд
Токаев встретился с топ-менеджерами американских компаний: о чем они договорились

Во время своего визита в США глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречи с руководителями ряда американских компаний, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: Nur.kz

Глава государства принял генерального директора Ashmore Group Марка Кумбса. В ходе встречи обсуждались вопросы реализации взаимовыгодных совместных проектов. Президент был проинформирован о планах по строительству международной клиники в Казахстане в партнерстве с Ashmore Healthcare International и ТОО «Самрук-Казына Инвест» с привлечением медицинского оператора мирового уровня Mount Sinai Health System. Глава государства подчеркнул готовность правительства оказать всестороннюю поддержку этому проекту. Марк Кумбс отметил большой потенциал для сотрудничества в стратегических секторах экономики Казахстана и рассказал о перспективах взаимодействия в рамках программы Открытого инвестиционного партнерства.

Токаев провел встречу с исполнительным директором компании Mars Полом Вайраухом. Глава государства приветствовал подписание инвестиционного соглашения между министерством сельского хозяйства Казахстана и компанией Mars на сумму порядка 180 млн долларов. Токаев подчеркнул, что это событие знаменует начало важного партнерства и отражает высокий уровень казахско-американского сотрудничества. В рамках проекта компания Mars построит завод по производству кормов для домашних животных в городе Алатау, что обеспечит глубокую переработку агропромышленного сырья и производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Пол Вайраух поблагодарил Токаева за поддержку и отметил, что инициатива станет отличной платформой для расширения производства и рынка сбыта в Центральной Азии и соседних регионах.

Президент также принял исполнительного директора международного финансового института U.S. International Development Finance Corporation (DFC) Бена Блэка. В ходе встречи обсуждались перспективы расширения инвестиционного сотрудничества и реализации совместных проектов. Президент отметил значимость корпорации как партнера Казахстана в продвижении устойчивого развития и выразил готовность к углублению взаимодействия в различных секторах экономики. Бен Блэк подчеркнул, что президент Дональд Трамп и его администрация придают приоритетное значение укреплению сотрудничества с Казахстаном. Он отметил перспективы реализации совместных проектов в горнодобывающей отрасли и сфере транспортно-транзитной инфраструктуры, подчеркнув их стратегическую значимость для расширения региональной торговли.

