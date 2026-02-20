Токаев встретился с топ-менеджерами американских компаний: о чем они договорились

Токаев провел встречу с исполнительным директором компании Mars Полом Вайраухом. Глава государства приветствовал подписание инвестиционного соглашения между министерством сельского хозяйства Казахстана и компанией Mars на сумму порядка 180 млн долларов. Токаев подчеркнул, что это событие знаменует начало важного партнерства и отражает высокий уровень казахско-американского сотрудничества. В рамках проекта компания Mars построит завод по производству кормов для домашних животных в городе Алатау, что обеспечит глубокую переработку агропромышленного сырья и производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Пол Вайраух поблагодарил Токаева за поддержку и отметил, что инициатива станет отличной платформой для расширения производства и рынка сбыта в Центральной Азии и соседних регионах.