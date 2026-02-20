Глейхенгауз: возможно Игры в Италии дадут Петросян мотивацию поехать на следующую Олимпиаду

Даниил Глейхенгауз, тренер российской фигуристки Аделии Петросян, оценил выступление спортсменки на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Напомним, в сумме Петросян набрала 214,53 балла и завершила турнир на шестом месте. В произвольной программе Аделия не сумела чисто приземлить четверной тулуп, при этом оставшись единственной участницей соревнований, исполнившей прыжок с четырьмя оборотами. После выступления фигуристка призналась, что ей стыдно за случившееся.
«Хочется найти позитивные моменты. Возможно, это даст мотивацию для того, чтобы работать, кататься и поехать на следующие Олимпийские игры. Чтобы не так, поучаствовать один раз без флага и гимна, а возможно через четыре года все будет иначе», — сказал специалист в эфире Okko.
