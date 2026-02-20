Военный аналитик рассказал, сколько истребителей F-16 осталось у ВСУ

«В рядах ВВС ВСУ поддерживается количество в районе 10−12 самолетов F-16. Это соответствует цифрам поставок, которые идут на Украину, потому что страны Европы не могут сейчас поставлять даже свои национальные самолеты, потому действует соглашение PURL, по которому всё, что идёт на Украину, должно быть американским. А истребителей F-16 в Европе не так уж много, а покупка взамен других самолетов, пусть даже F-16 или F-35 — это очень дорого может обойтись бюджетам этих стран, поэтому они по минимуму отдали Украине необходимое количество самолетов для ведения противовоздушной обороны, для применения по территории России вот этих дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow, SCALP, и стараются этот минимум поддерживать», — сказал Леонков.