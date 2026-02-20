Парламент Венесуэлы принял закон об амнистии для политических заключенных

КАРАКАС, 20 февраля. /ТАСС/. Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы единогласно приняла Закон об амнистии для демократического сосуществования, который предусматривает освобождение политических заключенных, осужденных в период с 1 января 1999 года до вступления в силу закона в 2026 году.
«Закон об амнистии для демократического сосуществования принят депутатами единогласно», — сообщил по итогам голосования спикер парламента Хорхе Родригес в эфире телеканала Venezolana de Television.
С инициативой о всеобщей амнистии выступила в конце января 2026 года уполномоченный президент Делси Родригес. Освобождение политических заключенных должно послужить национальному примирению, миру и демократическим преобразованиям в республике, считает Родригес. Не подпадают под амнистию заключенные, осужденные за тяжкие преступления против человечности, нарушения прав человека, умышленные убийства, коррупцию и незаконный оборот наркотиков. Закон вступит в силу после того, как будет подписан уполномоченным президентом Венесуэлы и опубликован в Официальной газете.