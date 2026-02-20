Ричмонд
+7°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Парламент Венесуэлы принял закон об амнистии для политических заключенных

Решение поддержали все депутаты, сообщил спикер парламента Хорхе Родригес.

КАРАКАС, 20 февраля. /ТАСС/. Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы единогласно приняла Закон об амнистии для демократического сосуществования, который предусматривает освобождение политических заключенных, осужденных в период с 1 января 1999 года до вступления в силу закона в 2026 году.

«Закон об амнистии для демократического сосуществования принят депутатами единогласно», — сообщил по итогам голосования спикер парламента Хорхе Родригес в эфире телеканала Venezolana de Television.

С инициативой о всеобщей амнистии выступила в конце января 2026 года уполномоченный президент Делси Родригес. Освобождение политических заключенных должно послужить национальному примирению, миру и демократическим преобразованиям в республике, считает Родригес. Не подпадают под амнистию заключенные, осужденные за тяжкие преступления против человечности, нарушения прав человека, умышленные убийства, коррупцию и незаконный оборот наркотиков. Закон вступит в силу после того, как будет подписан уполномоченным президентом Венесуэлы и опубликован в Официальной газете.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше