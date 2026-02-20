Русский дом пригласил Катю Лель в Индонезию

«Мы рады слышать, что команда Кати сейчас ищет возможных партнеров для записи совместного трека с индонезийским популярным исполнителем. Здесь новости об этом восприняли с огромным воодушевлением. Со своей стороны хочу сказать, что Русский дом в Джакарте с огромным удовольствием приглашает Катю Лель к нам, в Индонезию, чтобы записать новый трек и, возможно, видеоклип к нему», — рассказал агентству директор Русского дома в Джакарте Никита Шиликов.