Запорожская АЭС способна работать еще десятки лет, заявил директор

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости. Запорожская АЭС способна работать еще десятки лет — к моменту вывода из эксплуатации действующих энергоблоков ЗАЭС возможно их замещение реакторами нового типа, которые будут разработаны отечественной наукой, заявил в интервью РИА Новости директор станции Юрий Черничук.
«К тому моменту, когда срок эксплуатации энергоблоков будет подходить к концу и они перейдут в эксплуатацию в режиме “снятия с эксплуатации” — это следующий режим после эксплуатации, я думаю, что нашей наукой и инженерами будут разработаны новые типы реакторов, которые, вполне возможно, будут применяться на Запорожской АЭС», — сказал Черничук.
Примером модернизации станции является строительство Курской АЭС-2, где успешно реализуется новый проект с реакторами типа ВВЭР-ТОИ, отметил он.
«Думаю, что мы еще не один десяток лет будем работать. Технические условия для того, чтобы здесь, на этой территории строить атомные блоки есть, раз когда-то давно площадка была выбрана для постройки такой большой станции, поэтому мощности замещающие, скорее всего, будут строиться. Через 20−30, может больше, лет», — сказал Черничук.
В декабре 2025 года Ростехнадзор выдал лицензию на эксплуатацию блока № 1 на последующие 10 лет. Все остальные блоки станции должны пройти лицензирование до 2028 года.
Реализуемый на Курской АЭС −2 проект «ВВЭР-ТОИ» (водо-водяной энергетический реактор — типовой оптимизированный информатизированный) — энергоблоки поколения «3+» с повышенным уровнем безопасности. Они обладают улучшенными технико-экономическими показателями: по сравнению с энергоблоками предыдущего поколения (ВВЭР-1000) мощность каждого выросла на 25%, до 1250 МВт. Срок службы основного оборудования увеличился вдвое.