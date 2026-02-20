Ричмонд
+7°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Запорожская АЭС способна работать еще десятки лет, заявил директор

Директор ЗАЭС Черничук заявил, что станция способна работать десятки лет.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости. Запорожская АЭС способна работать еще десятки лет — к моменту вывода из эксплуатации действующих энергоблоков ЗАЭС возможно их замещение реакторами нового типа, которые будут разработаны отечественной наукой, заявил в интервью РИА Новости директор станции Юрий Черничук.

«К тому моменту, когда срок эксплуатации энергоблоков будет подходить к концу и они перейдут в эксплуатацию в режиме “снятия с эксплуатации” — это следующий режим после эксплуатации, я думаю, что нашей наукой и инженерами будут разработаны новые типы реакторов, которые, вполне возможно, будут применяться на Запорожской АЭС», — сказал Черничук.

Примером модернизации станции является строительство Курской АЭС-2, где успешно реализуется новый проект с реакторами типа ВВЭР-ТОИ, отметил он.

«Думаю, что мы еще не один десяток лет будем работать. Технические условия для того, чтобы здесь, на этой территории строить атомные блоки есть, раз когда-то давно площадка была выбрана для постройки такой большой станции, поэтому мощности замещающие, скорее всего, будут строиться. Через 20−30, может больше, лет», — сказал Черничук.

В декабре 2025 года Ростехнадзор выдал лицензию на эксплуатацию блока № 1 на последующие 10 лет. Все остальные блоки станции должны пройти лицензирование до 2028 года.

Реализуемый на Курской АЭС −2 проект «ВВЭР-ТОИ» (водо-водяной энергетический реактор — типовой оптимизированный информатизированный) — энергоблоки поколения «3+» с повышенным уровнем безопасности. Они обладают улучшенными технико-экономическими показателями: по сравнению с энергоблоками предыдущего поколения (ВВЭР-1000) мощность каждого выросла на 25%, до 1250 МВт. Срок службы основного оборудования увеличился вдвое.

Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше