Авербух о шестом месте Петросян: мы должны поддержать Аделию

Хореограф Илья Авербух отреагировал на выступление российской фигуристки Аделии Петросян в произвольной программе на Олимпиаде-2026..
«Мы должны поддержать Аделию и поблагодарить её. Она билась и сражалась. Видел её интервью, она расстроена. Она юная девочка. Аделия вошла в сезон с травмой, но сделала всё, что могла в этом сезоне. Без четверного прыжка было невозможно рассчитывать на пьедестал. Считаю, что всё было правильно сделано. Не получилось, это спорт», — сказал Авербух «Спорт-Экспрессу».
Напомним, в сумме Петросян набрала 214,53 балла и завершила турнир на шестом месте. В произвольной программе Аделия не сумела чисто приземлить четверной тулуп, при этом оставшись единственной участницей соревнований, исполнившей прыжок с четырьмя оборотами. После выступления фигуристка призналась, что ей стыдно за случившееся.
