Ричмонд
+7°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Степашин: саммит на Аляске уже привёл бы к миру, если бы не ЕС

Мир на Украине мог бы быть заключён после саммита России и Соединённых Штатов на Аляске, однако урегулирование сорвали политики ЕС.

Мир на Украине мог бы быть заключён после саммита России и Соединённых Штатов на Аляске, однако урегулирование сорвали политики ЕС.

Такое мнение в беседе с ТАСС выразил экс-премьер России Сергей Степашин.

«На Аляске-то был прорыв. Если бы не Европа, обнаглевшая совершенно, то я полагаю, что мир-то был бы установлен», — считает политик.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин сообщил, что дух Анкориджа на переговорах по украинскому урегулированию в Женеве жив.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше