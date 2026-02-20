Ричмонд
Парламент Венесуэлы принял закон об амнистии для политических заключённых

Национальная ассамблея Венесуэлы приняла закон об амнистии для демократического сосуществования, предусматривающий освобождение политических заключённых, которых осудили в период 1999—2026 годов.

Закон был принят единогласно.

27 января президент США Дональд Трамп поблагодарил новые власти Венесуэлы за освобождение «политических заключённых».

