Суд 2 марта заслушает последнее слово фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд 2 марта заслушает последнее слово фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус сити холл», сообщил РИА Новости один из участников процесса.
«Стадия последнего слова пройдет 2 марта», — рассказал собеседник агентства.
Ранее гособвинение в прениях сторон потребовало приговорить 15 из 19 фигурантов дела к пожизненным срокам, еще четырех обвиняемых — к лишению свободы на сроки от 19 лет и 11 месяцев до 22 лет и 10 месяцев. Слушания проходят во 2-м Западном окружном военном суде в закрытом режиме.
Террористический акт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.