Суд 2 марта заслушает последнее слово фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Ранее гособвинение в прениях сторон потребовало приговорить 15 из 19 фигурантов дела к пожизненным срокам, еще четырех обвиняемых — к лишению свободы на сроки от 19 лет и 11 месяцев до 22 лет и 10 месяцев. Слушания проходят во 2-м Западном окружном военном суде в закрытом режиме.