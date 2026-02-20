ЕК: Венгрия и Словакия прекратили поставку Киеву дизельного топлива

ЕК подтвердила, что Венгрия и Словакия прекращают поставки дизельного топлива Украине.
Об этом сообщила представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.
«Ознакомлены с решением прекратить поставки дизельного топлива на Украину», — указала она.
В Еврокомиссии заявили, что оценивают информацию о прекращении поставок Венгрией дизельного топлива на Украину на фоне остановки транзита нефти по трубопроводу «Дружба».
Правительство Венгрии допустило возможность прекращения поставок электроэнергии и природного газа Украине в ответ на ситуацию с транзитом.