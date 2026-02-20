Ричмонд
+7°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕК: Венгрия и Словакия прекратили поставку Киеву дизельного топлива

ЕК подтвердила, что Венгрия и Словакия прекращают поставки дизельного топлива Украине.

ЕК подтвердила, что Венгрия и Словакия прекращают поставки дизельного топлива Украине.

Об этом сообщила представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.

«Ознакомлены с решением прекратить поставки дизельного топлива на Украину», — указала она.

В Еврокомиссии заявили, что оценивают информацию о прекращении поставок Венгрией дизельного топлива на Украину на фоне остановки транзита нефти по трубопроводу «Дружба».

Правительство Венгрии допустило возможность прекращения поставок электроэнергии и природного газа Украине в ответ на ситуацию с транзитом.