Ричмонд
+7°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журова — о шестом месте Петросян на Олимпиаде: грустно всё для нас вышло

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова оценила выступление российской фигуристки Аделии Петросян в произвольной программе на Олимпиаде-2026.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова оценила выступление российской фигуристки Аделии Петросян в произвольной программе на Олимпиаде-2026.

«Четвертной в любом случае надо было вставлять, иначе у неё не было других шансов. Было понятно, что все пойдут ва-банк. Но при этом девочки прыгали чисто, в отличие от тех же мальчиков. У лидеров женщин была ставка только на спортивную составляющую, они не думали о компонентах, исключительно о прыжках. Грустно всё для нас вышло, но это уже факт», — сказала Журова РИА Новости.

Напомним, в сумме Петросян набрала 214,53 балла и завершила турнир на шестом месте. В произвольной программе Аделия не сумела чисто приземлить четверной тулуп, при этом оставшись единственной участницей соревнований, исполнившей прыжок с четырьмя оборотами. После выступления фигуристка призналась, что ей стыдно за случившееся.

Ранее Даниил Глейхенгауз оценил выступление Петросян на Олимпийских играх 2026 года в Италии.