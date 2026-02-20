Журова — о шестом месте Петросян на Олимпиаде: грустно всё для нас вышло

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова оценила выступление российской фигуристки Аделии Петросян в произвольной программе на Олимпиаде-2026.
«Четвертной в любом случае надо было вставлять, иначе у неё не было других шансов. Было понятно, что все пойдут ва-банк. Но при этом девочки прыгали чисто, в отличие от тех же мальчиков. У лидеров женщин была ставка только на спортивную составляющую, они не думали о компонентах, исключительно о прыжках. Грустно всё для нас вышло, но это уже факт», — сказала Журова РИА Новости.
Напомним, в сумме Петросян набрала 214,53 балла и завершила турнир на шестом месте. В произвольной программе Аделия не сумела чисто приземлить четверной тулуп, при этом оставшись единственной участницей соревнований, исполнившей прыжок с четырьмя оборотами. После выступления фигуристка призналась, что ей стыдно за случившееся.
Ранее Даниил Глейхенгауз оценил выступление Петросян на Олимпийских играх 2026 года в Италии.