Ловушка быстрого развития: депутаты оценили работу «Цифрового Приморья»

«Они не хотят отказываться от своей собственной системы. У них есть предприятие, которое делает ровно то же самое. Почему у нас не так хорошо работает единая карта жителя? Да потому что в основе её, конечно, транспортное приложение. Владивосток сохранил существующий транспортный процессинг на другом решении. У него “Золотая корона”. Мы идём пути убеждений в том, чтобы наше решение после модернизации стало для них более комфортным, более удобным, чем использующееся в настоящее время. Мы как министерство, безусловно, очень заинтересованы в том, чтобы решение было единым на весь Приморский край. То есть не по вине концессионера, а по вине, может быть, взаимодействия правительства и муниципалитета не используется работающий сервис», — заявил он.