Ловушка быстрого развития: депутаты оценили работу «Цифрового Приморья»

Изначально депутаты инициировали встречу по поводу работы весогабаритного контроля, однако к новому году этот вопрос был снят — после ремонта дорог Минтрансом «Цифровое Приморье» полностью модернизировало комплексы и запустило рубежи в работу. Тогда предметом встречи стала осенняя проверка КСП. Аудиторы проверили треть сервисов из 30, выставив ряд замечаний, в частности, например, почему во Владивостоке не работает сервис диспетчеризации транспорта или сервисы школьного питания и карты жителя не используются в полном объеме. «Цифровое Приморье» направило свои возражения. На комитете слушали и тех, и других, пригласив к участию также некоторые министерства правительства.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Алексей Игнатенко похвалил модернизацию АПВГК.
«Модернизация сервиса помогла нам выявлять нарушения грузоперевозчиков, в том числе с скрытыми государственными знаками. Я считаю, что это очень позитивно, и дороги будем сохранять, и систему развивать дальше», — сообщил он народным избранникам.
Министр цифрового развития и связи Приморского края Андрей Клементьев поблагодарил аудиторов за работу, отметив, что замечания позволили по-иному взглянуть на рабочие процессы и перестроить взаимодействие с концессионером. Что касается неполной востребованности некоторых сервисов, Приморье попало в ловушку быстрого развития, считает министр.
"У нас ловушка нашего быстрого развития. В 2021 году вот эта революционная концессия выглядела как некое такое электронное государство. Позже это привело к тому, что ряд сервисов был выведен из широкого употребления федеральными документами. Похожая история по системе обращения отходов — она как бы заменяется федеральной, где нужно либо делать дорогостоящую интеграцию, либо, скажем, исключать взаимодействие с нашей системой.
Это же касается и сервиса видеоконференцсвязи: оборудование работает, и программное обеспечение в наличии. Но федерация сказала, что мы теперь используем единое решение «Сферум», и мы вынуждены были аппаратную часть переставить на новый движок, и находимся во взаимодействии с концессионером", — рассказал Андрей Клементьев.
Генеральный директор «Цифрового Приморья» Наталья Лагутина отметила, что концессия — действительно уникальный опыт, такого в стране нет. И состоялась она несмотря ни на что.
"Эта концессия состоялась, несмотря на то, что строилась в 2021—2022 годах, у нас началась специальная военная операция, и всем известные изменения, в том числе и макроэкономические. Мы выдержали, построили. И эта концессия работает.
Нужно сказать, что состав информационной системы — все сервисы и функционал — были определены публичным заказчиком, то есть краем и муниципалитетами. «Цифровое Приморье» — это исполнитель, который выполнил ТЗ в точном соответствии с рабочими проектами.
Возьмем этноуроков и краеведения. Сказать, что этот сервис сейчас не нужен, значит признать, что 2026 год неверно определён Годом единства народов. Это же не так. И Олег Николаевич, наш губернатор, говорит о том, что в каждой школе должны быть уроки по краеведению. Олег Николаевич не говорит это в разрезе сервиса, он мыслит масштабно. Но если мы говорим про сервис — у школ теперь есть инструмент для решения важных задач.
Также сервис воздушного контроля — он, может, не очень оперативен для ГОиЧС, но очень полезен для других органов власти — для гидрологов, и часто мы летаем на расчистке русел рек, для инспекции по охране культурного наследия, которым нужны беспилотные летательные аппараты для того, чтобы выполнять их цели и задачи. Поэтому не соглашусь здесь с отчётом КСП, который отнёс эти сервисы к тем, которые неэффективны или не подлежат применению. Я полагаю, в данном случае необходимо изменить функционального обладателя, что, собственно, и произошло и по одному, и по второму сервису", — отметила Наталья Лагутина.
Жаркие споры вызвал вопрос, почему во Владивостоке не работает сервис диспетчеризации общественного транспорта. Министр Клементьев объяснил, что сервис работает на всей территории Приморского края, однако администрация приморской столицы сохранила дублирующую систему.
«Они не хотят отказываться от своей собственной системы. У них есть предприятие, которое делает ровно то же самое. Почему у нас не так хорошо работает единая карта жителя? Да потому что в основе её, конечно, транспортное приложение. Владивосток сохранил существующий транспортный процессинг на другом решении. У него “Золотая корона”. Мы идём пути убеждений в том, чтобы наше решение после модернизации стало для них более комфортным, более удобным, чем использующееся в настоящее время. Мы как министерство, безусловно, очень заинтересованы в том, чтобы решение было единым на весь Приморский край. То есть не по вине концессионера, а по вине, может быть, взаимодействия правительства и муниципалитета не используется работающий сервис», — заявил он.
Также министр посетовал, что сервис школьного питания пока не оценен по достоинству.
«Он же отличный, он же позволяет всё сделать в белую, то есть увидеть родителям, что ест ребёнок. Конкретно. Это то, что хочет Олег Николаевич — увидеть, как, как и чем мы кормим детей. Но, к сожалению, не все родители пока готовы войти в эту историю, потому что заставить их сделать это движение мы не можем. Поэтому здесь не на стороне концессионера вопрос, не на стороне министерства», — отметил Андрей Клементьев.
Также депутатов интересовал вопрос доступа к сервису видеонаблюдения, Клементьев пояснил, что доступ граждан ограничен нормативными документами, потому что это правоохранительный сегмент. При этом доступ к сервису открыли страховым компаниям, для помощи жителям, попавшим в ДТП.
Также на заседании комитета стало известно, что последние изменения в концессионное соглашение уменьшают затраты Приморского края на 1,6 миллиарда, так как концессионер взял на себя обязательства за свой счёт проводить модернизацию весогабаритного контроля, сервиса фиксации нарушений ПДД, платных парковок и контроля обращения отходов. И возмещаться ему эти расходы не будут.
«Уже сейчас наши сервисы принесли в бюджет 2,5 миллиарда, а в планах — 7 млрд. И мы этих показателей достигнем. При этом плата концедента за всё время реализации концессии (12 лет — прим. ред.) составит 5,5 миллиарда рублей, а муниципалитеты не платят “Цифровому Приморью” ничего, ни за создание, ни за содержание сервисов. За счет модернизации Приморский край не только получит то, на что рассчитывал, но и сокращение затрат и увеличение своих доходов. Поэтому для Приморского края это эффективная концессия», — подчеркнула Наталья Лагутина.
«А ваше мнение, Андрей Станиславович, по поводу данного соглашения?» — уточнил председатель комитета Джони Авдои.
"Смотрите, если по-простому, весогабарит кормит все остальные сервисы и, действительно, не удавалось привести его в порядок, потому что нужно было закупать датчики, проводить процедуры по федеральным законам, довести до норматива дорожное полотно, и все это уходило в долгую. Время показало, что мы не умеем делать быстро, да, и поэтому у нас из эксплуатации он как бы выходил.
Сейчас вся эта специфичная деятельность будет исполняться концессионером, и это, конечно, эффективно. Ну и самое главное, это история для качества жизни, потому что у нас действительно не будет убиваться дорога. Сейчас 8 комплексов работают, мы уверены в том, что они будут использоваться максимально эффективно. И мы не убьём дороги, и люди там свои жизни сохранят, не убиваясь в этих ямах.
Это же касается и других сервисов. Когда, например, в Находке были повреждены 18 рубежей, то мы бы до сих пор их чинили по причине того, что они ушли бы как доказательство по уголовному делу. А сейчас это будет концессионер, за свой счёт. Поэтому, да, эта модель позволяет более эффективно управлять сервисами, чтобы содержать остальные. Мы все равно получаем свои изначально рассчитанные там 7 миллиардов, и при этом мы сократили на 1,5 миллиарда выплату, и мы не тратимся на датчики, не тратимся вообще ни на что", — отметил Андрей Клементьев.
В итоге депутаты сошлись во мнении, что концессия нужна Приморскому краю и работает во благо жителей, комитет решил принять к сведению отчет КСП и доводы «Цифрового Приморья».