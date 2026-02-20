Ричмонд
+7°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Telegraph: Зеленский испугался категоричности Мединского на переговорах

Зеленский обвинил Москву в попытке затянуть переговорный процесс.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский обвинил Москву в стремлении якобы затянуть переговорный процесс в Швейцарии. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph.

По информации издания, подобные заявления рассматривались как косвенный намёк на участие в переговорах главы российской делегации Владимира Мединского. Журналист издания, находившийся в Женеве, отметил, что в украинских кругах высказывались опасения относительно его позиции.

Как утверждается в публикации, представители Киева предполагали, что жёсткая линия российской стороны может осложнить достижение договорённостей и замедлить продвижение по ключевым вопросам повестки.

Ранее Мединский, возглавляющий делегацию РФ на переговорах по урегулированию украинского конфликта, провел после трехсторонней встречи отдельные двухчасовые консультации в закрытом формате в Женеве.

Узнать больше по теме
Владимир Мединский: биография российского политика, ученого, писателя и переговорщика по Украине
В управлении страной президенту оказывают содействие его помощники. Одним из них стал Владимир Мединский, сумевший пройти путь от советника по связям с общественностью до министра культуры РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше