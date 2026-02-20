Telegraph: Зеленский испугался категоричности Мединского на переговорах

Владимир Зеленский обвинил Москву в стремлении якобы затянуть переговорный процесс в Швейцарии. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph.
По информации издания, подобные заявления рассматривались как косвенный намёк на участие в переговорах главы российской делегации Владимира Мединского. Журналист издания, находившийся в Женеве, отметил, что в украинских кругах высказывались опасения относительно его позиции.
Как утверждается в публикации, представители Киева предполагали, что жёсткая линия российской стороны может осложнить достижение договорённостей и замедлить продвижение по ключевым вопросам повестки.
Ранее Мединский, возглавляющий делегацию РФ на переговорах по урегулированию украинского конфликта, провел после трехсторонней встречи отдельные двухчасовые консультации в закрытом формате в Женеве.